Galapagos relève ses prévisions, le titre prend 4 %

Galapagos a relevé jeudi soir, après clôture de la bourse, ses prévisions de chiffre d'affaires pour son médicament Jyseleca contre les rhumatismes. Parallèlement, la société de biotechnologie s'attend également à brûler davantage de liquidités. L'action prenait près de 4 % vendredi matin. Pour Jyseleca, Galapagos table à présent sur un chiffre d'affaires net cette année situé entre 75 et 85 millions d'euros, soit 10 millions d'euros de plus que ses prévisions précédentes. Le médicament affiche "une dynamique de vente robuste", ressort-il des résultats du premier semestre 2022. En Europe, le médicament a été approuvé pour la polyarthrite rhumatoïde dans 15 pays et pour la rectocolite hémorragique dans six pays.

L'entreprise s'attend à dépenser entre 480 et 520 millions d'euros de liquidités, soit 30 millions de plus qu'initialement attendu, en raison d'une augmentation des coûts d'exploitation après une série d'acquisitions.

Galapagos continuera aussi à chercher de nouvelles opportunités pour renouveler son portefeuille. Les acquisitions de Cellpoint et AboundBio, annoncées au dernier trimestre, rend la société désormais active dans le domaine de l'oncologie. La stratégie d'entreprise sera mise à jour dans le courant de l'année, selon son dirigeant Paul Stoffels.