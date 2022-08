Accueil Economie Entreprises & Start-up Le saucisson d'Ardenne, une IGP qui a mis pas moins de 17 ans pour être reconnue Les jambons et saucissons d’Ardenne ne sont pas une AOP car il n’y a pas assez de porcs élevés dans la région. Patrick Dath-Delcambe Journaliste Philippe Bouillon, de la Roche-en-Ardenne, est l'un des producteurs artisanaux de jambon et saucisson d'Ardenne. ©Thomas Léonard

Un large sourire et une jovialité communicative : Philippe Bouillon a le contact facile. Ce sourire et cette jovialité, pourtant, l'ont quitté le 15 juillet 2021, quand l'Ourthe a débordé comme jamais auparavant au cœur de la Roche-en-Ardenne et a...