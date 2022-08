L'acquisition du portefeuille en "run-off" d'Axa Belgium approuvée

Le portefeuille en question est composé de polices d'assurance vie et non-vie classiques souscrites par AXA Belgium SA.

L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé l'acquisition du portefeuille assurances fermé, dit en "run-off", d'Axa Belgium par Monument Assurance Belgium, a-t-elle annoncé mardi. Le portefeuille en question est composé de polices d'assurance vie et non-vie classiques souscrites par AXA Belgium SA. Il est actuellement en "run-off", c'est-à-dire que les polices d'assurance qui le composent ne sont plus disponibles à la commercialisation et sont gérées dans l'attente qu'elles arrivent à leur terme.

L'ABC constate, dans sa décision, que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que l'opération notifiée ne soulève pas d'opposition.