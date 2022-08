Le supermarché en ligne chinois Ochama arrive en Belgique

Après les Pays-Bas, le supermarché en ligne chinois Ochama proposera désormais la livraison à domicile dans notre pays. C'est ce qu'écrit le site spécialisé RetailDetail et c'est ce qui ressort également de la communication de l'entreprise elle-même. Ochama - une filiale du géant chinois de la vente en ligne JD.com - est active aux Pays-Bas depuis six mois. Les clients commandent en ligne et peuvent soit se faire livrer à domicile, soit récupérer leurs achats dans quatre points de collecte à Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et Leyde. Il n'y a pas beaucoup de personnel impliqué. Tout est préparé par des robots dans ces magasins.

Ochama arrive aussi en Belgique. C'est ce qui ressort d'un post chinois de l'entreprise sur la plateforme de médias sociaux chinoise WeChat. On y annonce l'extension de la livraison à domicile en Allemagne, en France et en Belgique, à partir du 4 août.

La gamme de produits d'Ochama sur le site néerlandais semble très diversifiée : de l'alimentation aux produits ménagers et électroniques. Toute personne souhaitant passer commande doit d'abord devenir membre.

On ne sait pas encore grand-chose des projets belges. Les conditions générales du site néerlandais indiquent que seule la livraison à domicile est proposée dans notre pays, en Allemagne et en France. Les points de ramassage robotisés ne seront donc pas utilisés. Il n'est pas non plus possible de commander des produits frais ou congelés en Belgique. Il n'est pas clair s'il est prévu d'ouvrir des points de retrait en Belgique à l'avenir. Les tentatives pour entrer en contact avec la société sont restées vaines.