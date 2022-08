L'inspectrice des impôts qui a elle-même fraudé le fisc ne sera finalement pas licenciée

Le ministère des finances a commis une erreur en licenciant une haute fonctionnaire du fisc qui a elle-même fraudé. C'est ce qu'écrit De Tijd sur son site Internet ce mardi. Le service des impôts a laissé passer la procédure disciplinaire et n'a pas non plus respecté la loi sur la langue, ce qui a conduit le Conseil d'État à annuler le licenciement. Le licenciement date de l'année dernière, mais l'affaire a traîné pendant des années. La fonctionnaire fiscale et son mari ont saisi le tribunal de première instance d'Anvers fin 2016 pour contester une créance fiscale. Ce n'est que le 18 avril 2018 qu'un verdict a suivi. Le tribunal a confirmé qu'ils avaient fraudé le fisc.

Le fisc n'a ouvert un dossier disciplinaire qu'après ce verdict sévère. Cela a finalement conduit à son licenciement le 1er septembre de l'année dernière. En octobre 2021, la femme a saisi le Conseil d'État pour contester son licenciement. Le Conseil d'État a maintenant annulé le licenciement, juste avant les vacances.

Le jugement explique comment les autorités fiscales ont commis une erreur en n'entamant pas de procédure disciplinaire contre le fonctionnaire en 2015 et en attendant le verdict en 2018. En conséquence, le délai de prescription de ces procédures disciplinaires - qui doivent suivre dans les six mois - était depuis longtemps expiré en 2018. En outre, les règles linguistiques n'étaient pas non plus respectées. Cela entraîne également la nullité de la procédure disciplinaire, indique le Conseil d'État.

Francis Adyns, porte-parole des Finances, déclare à De Tijd que "le SPF Finances exécutera le jugement".