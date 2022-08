En pleine forme, Ageas se fixe un objectif d'un milliard d'euro de bénéfice pour l'année 2022

Malgré l'effet négatif des tempêtes en Belgique et au Royaume-Uni, Ageas a fait état mercredi d'un deuxième trimestre "exceptionnellement fort" et confirme être en bonne voie pour atteindre un bénéfice d'un milliard d'euros (hors RPN(i), un instrument financier) pour l'exercice 2022. Le groupe d'assurances annonce également vouloir verser un acompte sur dividende d'1,5 euro par action. Sur le plan commercial, Ageas a réalisé un encaissement de près de 9 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 5%. Une progression qui se marque tant dans le segment vie que non-vie. Le ratio combiné s'est établi à 94,9% incluant l'effet de cinq points de pourcentage des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni au premier trimestre. Cet indicateur-clef du secteur des assurances mesure les coûts des sinistres par rapport aux primes perçues. En dessous de 100 %, il témoigne de la profitabilité d'une compagnie d'assurances.

Le bénéfice net du groupe (hors RPN(i)) s'élève à 456 millions d'euros, en baisse de 2% par rapport au premier semestre 2021, comprenant un impact négatif de 75 millions d'euros des tempêtes en Belgique et au Royaume-Uni mais aussi une plus-value de 45 millions sur la vente des nouvelles activités pour les entreprises au Royaume-Uni.

Pour le seul deuxième trimestre, le bénéfice net (hors RPN(i)) atteint 245,7 millions d'euros, contre 169,1 millions au deuxième trimestre 2021.

"Tant sur le plan opérationnel que commercial, nous avons obtenu de très bons résultats dans toutes les régions et lignes de produits. Il convient également de noter la dynamique des ventes post-covid dans la plupart des pays asiatiques", se réjouit le CEO Hans De Cuyper, cité dans un communiqué.

En Belgique, où Ageas est présent avec la filiale AG Insurance, l'encaissement est en hausse de 5% alors que le ratio combiné non-vie s'est établi à 94,6%, plombé de sept points de pourcentage par les intempéries. Le bénéfice net atteint 245 millions d'euros au premier semestre, en progression de 28% sur un an.

En Asie, les encaissements ont augmenté de 8%, soutenus par la faiblesse de l'euro et par une forte croissance en Chine. Le résultat net, en recul de 20%, à 161,4 millions d'euros, a toutefois souffert de l'évolution toujours défavorable de la courbe des taux d'escompte, de plus-values nettes négatives suite à la baisse du marché d'actions chinois et d'intempéries qui ont nui au résultat en non-vie.

Le compte général du groupe comprend par ailleurs un impact positif de 107 millions d'euros résultant de la réévaluation du passif du montant de référence des RPN(i) au premier semestre, ce qui se traduit par un résultat net positif de 43 millions. Le total des liquidités d'Ageas atteint 1,2 milliard d'euros.

Pour rappel, Ageas s'est engagé, dans le cadre de son plan "Impact24", à verser à ses actionnaires un dividende progressif d'1,5 à 1,8 milliard d'euros cumulé sur la durée du plan. "Compte tenu du maintien d'une position de capital solide, même dans l'environnement économique volatil actuel, Ageas est confiant dans sa projection d'une croissance moyenne du dividende par action de 6 à 10% sur la période de la stratégie Impact24. Le montant du dividende versé se situera dans la tranche supérieure de la fourchette communiquée initialement", promet le groupe, qui a donc décidé de verser un acompte sur dividende d'1,5 euro par action "avant la fin octobre". Ageas ne fait par contre nullement mention d'un nouveau programme de rachat d'actions alors que le précédent programme 2021-2022 s'est achevé fin juillet.