L'entreprise belge Bone Therapeutics s'allie à la française Medsenic pour devenir BioSenic

Bone Therapeutics, société basée à Mont-Saint-Guibert et spécialisée dans la recherche en thérapie cellulaire, a conclu un accord de fusion avec l'entreprise française Medsenic, a-t-elle annoncé mercredi. "La combinaison des activités de ces deux sociétés biopharmaceutiques permettrait de dérisquer et d'élargir considérablement le portefeuille thérapeutique de Bone Therapeutics, qui cible un large éventail d'indications inflammatoires et orthopédiques. Les deux sociétés mènent actuellement plusieurs essais cliniques de stade moyen à avancé dans le lupus, la maladie chronique du greffon contre l'hôte, les fractures du tibia et d'autres indications. La combinaison de ces programmes de développement clinique au sein d'une même entité présenterait donc un certain nombre d'avantages et de synergies économiques, financières et opérationnelles", justifie Bone Therapeutics dans un communiqué.

Concrètement, la majorité des actionnaires de Medsenic se sont engagés à apporter 51% du capital social total en circulation de Medsenic, évalué à 40,8 millions d'euros, à un prix de souscription par action de 0,45 euro, valorisant ainsi Bone Therapeutics à 10 millions d'euros. En échange de l'apport en nature de 51% des actions de Medsenic, Bone Therapeutics émettrait 90 668 594 actions envers les actionnaires de Medsenic. La transaction est soumise au feu vert des actionnaires de Bone Therapeutics qui se réuniront en septembre prochain lors d'une AG extraordinaire.

Le nouveau groupe issu de cette fusion, dénommé "BioSenic", devrait disposer d'une position de trésorerie d'au moins 5 millions d'euros. La société prévoit toutefois de lever des fonds par la suite afin de financer les activités combinées de Medsenic et de Bone Therapeutics