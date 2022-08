Thalys : deux associations belge et néerlandaise réclament une compensation pour les passagers

Les associations belge et néerlandaise TreinTramBus (TTB) et Rover réclament une compensation pour les passagers qui ont connu des mésaventures avec le Thalys cet été. Dans une lettre adressée à Thalys et à l'opérateur ferroviaire aux Pays-Bas NS International, les organisations demandent une indemnisation pour les frais supplémentaires encourus par les passagers, mais également la prise de mesures pour éviter que ce genre d'incidents ne se reproduisent à l'avenir. Ces dernières semaines, les voyageurs ont parfois dû s'armer de patience avant que les incidents causés par la chaleur, un incendie ou un choc avec un animal, ne soient résolus.

Dans une missive adressée à Thalys, les organisations TTB et Rover écrivent qu'elles comprennent que des pannes puissent survenir, mais qu'il appartient dès lors à la compagnie de transport de porter assistance aux personnes victimes de ces perturbations. Les passagers ont droit à des informations actualisées, à une assistance et, si nécessaire, à une nuit d'hôtel, affirment-elles. "Malgré les obligations prévues par le règlement sur les droits des voyageurs ferroviaires, les clients de Thalys n'ont pas obtenu ce à quoi ils avaient droit."

Certains passagers ont dû planifier eux-mêmes la suite de leur voyage via d'autres moyens de transport. Nombre d'entre eux ont également dû débourser de l'argent pour les frais d'hôtels. TTB et Rover espèrent que "Thalys indemnisera pleinement ces passagers". Les deux organisations de voyage demandent, par ailleurs, que les passagers soient évacués plus rapidement des trains à l'avenir, en pareille situation.

Entretemps, Thalys a pris des mesures. La société ferroviaire a ainsi réduit son offre et élaboré un "plan d'entretien approfondi" pour les trains. Les passagers les plus fortement touchés se sont vu offrir une "compensation plus généreuse", selon la compagnie. "Nous prenons des mesures fondamentales pour améliorer nos processus de gestion de crise", a ajouté l'administrateur-délégué, Jacques Damas.