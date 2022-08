Kinepolis met la main sur deux cinémas espagnols

Kinepolis vient de signer un bail avec la société immobilière General de Galerías Comerciales pour reprendre l’exploitation de deux cinémas espagnols. Le premier est situé à Mataró (37 km au nord de Barcelone) et l’autre à Marbella, dans le centre commercial très fréquenté La Cañada.

Kinepolis exploitera le complexe de Mataró à partir du 3 novembre 2022. L'établissement dispose de 12 salles et 2 916 sièges, et a accueilli environ 600 000 visiteurs en 2019. Le complexe de Marbella est lui doté de 8 salles et 1 610 sièges, et a accueilli environ 350 000 visiteurs en 2019. Kinepolis l’exploitera à partir du 7 novembre prochain.

Kinepolis a l’intention de déployer ses concepts premium dans ces deux cinémas, comme la projection laser, les sièges premium ou le concept megacandy.

Grâce à cette transaction, Kinepolis compte désormais 10 cinémas en Espagne, dont les deux plus gros complexes du pays (Kinepolis Ciudad de la Imagen à Madrid et Full Barcelona). Les 10 cinémas espagnols représentent un total de 157 salles et presque 38 000 sièges.

"Avec la reprise de ces deux cinémas, nous reprenons prudemment notre stratégie d'expansion", a commenté Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group.