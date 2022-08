L'assureur Ethias dépasse les prévisions

Ethias a dégagé au premier semestre un bénéfice opérationnel de 97 millions d'euros, "une performance légèrement supérieure aux prévisions malgré les effets de l'inflation et des tempêtes de février", a annoncé jeudi l'assureur. "Alors que la quasi-totalité des assurés touchés par les inondations exceptionnelles de juillet 2021 étaient indemnisés, plusieurs régions du pays ont été touchées en février 2022 par les tempêtes Eunice et Franklin, se traduisant par l'ouverture de plus de 15.000 nouveaux dossiers sinistre et la présence dans plusieurs communes de l'Ethias truck, bureau mobile intervenant immédiatement auprès des assurés sur le terrain", rappelle l'assureur, qui affirme avoir réalisé, grâce notamment à l'ouverture digitale de près de 40% des dossiers, "une prise en charge rapide des assurés sinistrés."

Le bénéfice net d'Ethias sur la période atteint 87 millions d'euros, en recul par rapport aux 107 millions d'euros engrangés au premier semestre 2021 mais là aussi, "il excède toutefois les prévisions", selon l'assureur.

Ethias vu son encaissement global progresser de 9,7 % sur les six premiers mois de l'année, à 1,73 milliard d'euros.

Sa solvabilité à fin juin 2022 s'élèvait à 169 % "et tient compte d'un dividende prévisionnel de 108 millions d'euros sur l'exercice 2022, à concurrence d'un prorata sur six mois", indique encore l'assureur.