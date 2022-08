Ventes et bénéfice net en hausse pour Lotus Bakeries, qui poursuit sa croissance à l'international

Lotus Bakeries a enregistré une hausse de ses ventes de biscuits de 6,1% au cours des six premiers mois de l'année en comparaison avec la même période en 2021, malgré les hausses de prix, indique l'entreprise de Lembeke, en Flandre orientale. Lotus Bakeries, fabricant des biscuits spéculoos-biscoff et Dinosaurus entre autres, a réalisé un chiffre d'affaires de 416,8 millions d'euros au premier semestre, une progression de 14,1% par rapport aux six premiers mois de l'année 2021. Le bénéfice net a augmenté de 8,1% à 52,7 millions d'euros.

Les activités stratégiquement les plus importantes pour Lotus, les biscuits spéculoos et les snacks plus sains (la division natural foods), ont été le moteur de la croissance selon l'entreprise, avec des augmentations de chiffre d'affaires de respectivement 17 et 30% .

Lotus Bakeries continue d'étendre sa production pour poursuivre sa croissance, avec une accélération du programme d'investissement. La société a déjà annoncé une nouvelle usine en Thaïlande qui doit produire des biscuits à partir de 2026. Le CEO Jan Boone voit "un immense potentiel de croissance" en Asie.

Mais Lotus étend également sa capacité de production aux États-Unis et en Belgique. Une deuxième salle de fabrication de pâte devrait être opérationnelle dans l'usine belge d'ici la fin septembre et l'entreprise prévoit de démarrer une nouvelle ligne de production de biscuits d'ici la fin de l'année.

Les produits doivent rester abordables, souligne le fabricant. Lotus Bakeries continuera à soutenir les marges et la rentabilité grâce à des mesures d'économie, à l'efficacité opérationnelle et logistique, à la gamme de produits et à la tarification.