Bike Republic (Colruyt) va ouvrir son premier magasin à Bruxelles : "Un pas important vers le marché francophone"

Cet été, Bike Republic, le spécialiste vélo de Colruyt Group, plante son premier drapeau en Région bruxelloise, en rachetant le magasin IMP Bike à Evere, annonce mercredi Colruyt Group. "Avec 24 magasins en Flandre - dont 10 nouveaux en un an - Bike Republic poursuit son expansion à une cadence élevée", a commenté l'enseigne. L'ambition à terme est de devenir "la référence" sur le marché belge du vélo, avec 50 à 60 magasins répartis dans le pays.

"L'expansion de Bike Republic se passe comme sur des roulettes, surtout en Flandre. Mais nous n'avons pas non plus perdu Bruxelles de vue. Ces dernières années, beaucoup de choses se sont passées dans le domaine des infrastructures cyclables dans notre capitale, rendant progressivement plus sûre et plus agréable la pratique du vélo. En tant que compagnon de route, nous pensons que nous avons également un rôle à jouer dans le développement d'une mobilité plus durable à Bruxelles", se réjouit Wim Teerlynck, directeur de l'enseigne.

"Bike Republic Evere sera notre premier vrai magasin bilingue et c'est un pas important vers le marché francophone de notre pays", a-t-il ponctué.

Le réseau de magasins Bike Republic dispose d'un stock de plus de 10 000 vélos, dont environ 7 000 électriques. Les particuliers peuvent acheter ou louer les deux roues, tout comme les entreprises et PME.