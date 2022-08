Airbnb veut en découdre avec les fêtes en cachette

Le groupe Airbnb qui met en relation des propriétaires de biens immobiliers et des locataires ponctuels a eu fort à faire durant la pandémie, alors que les réunions de personnes étaient limitées voire interdites. Les locaux pris en location par l’intermédiaire de son application durant les confinements ont bien souvent servi de lieux abritant des réunions "clandestines" se terminant en fêtes, déclenchant quelquefois l’intervention des forces de l’ordre.

La pandémie passée, il apparaît que le principe des fêtes organisées à l’insu des propriétaires est entré dans les mœurs de certains utilisateurs. Le groupe américain a donc mis en place des outils de détection des fêtes non autorisées. Sachant, bien entendu que lorsque les propriétaires marquent leur accord, il est tout à fait possible de faire la fête dans certains des biens proposés. Mais la règle de base, c’est "pas de fêtes".

Outil "Under-25"

Après avoir testé ces outils numériques en Australie, et avoir noté une réduction de 35 % des incidents, Airbnb a décidé de voir les choses en grand et de porter ces outils sur les marchés américain et canadien. Le système, explique Airbnb, a déjà évolué et se concentre évidemment sur des public cibles comme les jeunes de moins de 25 ans, tout en étant assez souple pour éviter de repousser des jeunes respectueux des conditions d’utilisation des biens de leurs hôtes.

La technologie "anti-fêtes" est conçue pour empêcher la réservation en ligne d’aboutir. Elle se base notamment sur l’historique du loueur potentiel, son ancienneté, sur les avis reçus à son propos, sur la durée du séjour, la proximité d’un week-end, ou encore sur le temps entre la réservation et la période de location.