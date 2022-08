Bénéfice en baisse pour Triodos, encore embêtée par les problèmes de certificats

Le bénéfice de la banque Triodos, une pionnière dans l'activité bancaire durable, a reculé au premier semestre par rapport aux six premiers mois de 2021. La restructuration et la problématique des certificats qui traîne depuis plusieurs années pèsent encore sur les résultats. Fin juin, le bénéfice net s'élevait à 18,8 millions d'euros contre 27,7 millions un an plus tôt.

Triodos a mis quelque 6 millions d'euros de côté afin de réduire ses effectifs de 10%, soit 150 travailleurs environ. Elle oeuvre aussi à la mise en place d'une nouvelle plate-forme qui devrait permettre aux investisseurs de Triodos d'échanger leurs certificats d'actions, gelés depuis plusieurs années.

Les travaux préparatoires ainsi qu'une procédure juridique ont coûté 1,3 million d'euros à la banque ces six premiers mois de 2022.

Poids de la crise sanitaire

Plus de 43.000 épargnants, dont quelques milliers de Belges ont investi ces dernières années dans la banque néerlandaise, pour un montant cumulé d'1,2 million d'euros. Ils ont reçu en échange un certificat qui leur permettait de prendre part aux bénéfices de la banque.

Mais pendant la crise du coronavirus, les investisseurs ont soudainement voulu se débarrasser de leurs certificats. Les échanges ont donc été interrompus et, plus de deux après, l'argent n'est toujours pas là.

Un premier programme de rachat par Triodos a été annulé en début d'année, au grand dam de nombreux investisseurs. Triodos a cependant promis une solution, sous la forme d'une plate-forme alternative qui permettrait d'à nouveau échanger les certificats. Cette plate-formeur fermée de négociation (MTF) doit être lancée au deuxième trimestre 2023. Le timing devrait être respecté, a fait savoir la banque jeudi.

Aux Pays-Bas, plusieurs investisseurs mécontents menacent d'une action en justice.