Accueil Economie Entreprises & Start-up Le secret du succès de la marque belge Mylène : "Nos conseillères font un travail de fidélisation extraordinaire" La nouvelle direction de Mylène croit en l’omnicanal mais sans abandonner le principe originel de la vente en direct. Charlotte Mikolajczak Journaliste économique Mylène a fait l’objet d’un "management buy out" (MBO). ©D.R.

Qui eut cru que la cité de Heist-op-den-berg, en province d’Anvers, abritait en ses murs un fabricant de produits de soins et de beauté haut de gamme pour la personne et pour la maison ? Et ce n’est pas que...