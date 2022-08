Accueil Economie Entreprises & Start-up Bien avant l’aube, "le moment le plus stressant" au centre de tri de Bruxelles X de bpost La “journée” de Michaël Ho, responsable machines à Bruxelles X, commence vers 21 h et se termine à 5h30. Ariane van Caloen Journaliste économique à La Libre Belgique

Michaël Ho devant les écrans qui montrent notamment les bandes de tris. ©Ennio Cameriere

Alors que la ville est calme en cette nuit chaude et étoilée, au centre de tri de Bruxelles X de bpost, situé chaussée de Vilvorde, dans le zoning industriel entre le canal et le ring, c'est l'effervescence. Il est 22 heures. A la réception, une population bigarrée et...