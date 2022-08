Envie d'acquérir une Lamborghini ? Il faudra attendre plus d'un an

La marque de voitures de sport Lamborghini est si populaire que toute la capacité de production pour l'année prochaine a déjà été commandée. Cela signifie qu'une personne qui commande une Aventador, une Huracán ou une Urus-SUV, par exemple, ne la recevra pas avant le début de 2024 au plus tôt.

Au cours du premier semestre, la marque italienne, qui appartient à Volkswagen, a livré 5 090 voitures. C'est environ 5 % de plus que l'année précédente et le plus grand nombre de voitures jamais produites par Lamborghini au cours d'un premier semestre.

Malgré l'inflation et le prix élevé des carburants, l'entreprise n'a pas encore constaté de baisse de la demande pour ses voitures de sport, déclare le directeur général Stephan Winkelmann. Ce n'est pas non plus un problème en Europe.