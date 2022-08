Le bénéfice de Xiaomi s'effondre en raison de la faiblesse des ventes de smartphones

Le chinois Xiaomi, troisième plus grand fabricant de smartphones au monde, a vu ses bénéfices chuter de plus de 80 % au cours du dernier trimestre. La société a souffert des mesures de verrouillage strictes prises par la Chine contre la propagation du coronavirus, qui ont durement touché les ventes de smartphones. Dans le monde entier, la vente de smartphones Xiaomi a également diminué. En avril, mai et juin, la société a réalisé un bénéfice net de 1,39 milliard de yuans (environ 203 millions d'euros), soit 83 % de moins que sur la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires a diminué d'un cinquième pour atteindre un peu plus de 70 milliards de yuans. Au premier trimestre de cette année, Xiaomi avait vu ses ventes diminuer pour la première fois de son histoire.

Selon le cabinet d'études de marché IDC, Xiaomi a expédié plus d'un quart de smartphones en moins dans le monde au cours du deuxième trimestre, soit la plus forte baisse parmi les cinq plus grands fabricants de smartphones au monde. En Chine, les expéditions de Xiaomi ont chuté de 22 %, ce qui est pire que la baisse moyenne du marché de 14,7 %, selon IDC.

Concurrence accrue

Xiaomi perd des parts de marché en Chine au profit de marques de smartphones chinoises rivales, telles que Honor et Vivo, qui sont particulièrement populaires auprès des jeunes consommateurs férus de technologie. Les tentatives de Xiaomi pour gagner du terrain dans le segment le plus cher du marché des smartphones, où les grands concurrents Samsung et Apple font la loi, progressent lentement. Les activités de Xiaomi dans le domaine des smartphones ont également été mises sous pression par une inflation élevée, des craintes de récession et la guerre en Ukraine.

Pour réduire sa dépendance à l'égard des ventes de smartphones, le milliardaire et cofondateur de Xiaomi, Lei Jun, transforme l'entreprise en une société qui fabrique tout ce qu'une famille peut utiliser, du lave-vaisselle aux valises en passant par les caméras de surveillance. Le plus grand projet de Lei est le développement d'une voiture électrique, qui vaut 10 milliards de dollars. Cependant, Xiaomi a du mal à obtenir l'approbation des régulateurs chinois pour le projet de voiture.