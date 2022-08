Carrefour lance à son tour une action "pouvoir d’achat"

Le pouvoir d’achat est sans conteste la préoccupation principale des ménages en cette rentrée qui s’annonce délicate pour bien des portefeuilles.

La chaîne Carrefour vante dans son dernier folder son assortiment Simpl, soit plus de 300 produits les moins chers proposés par l’enseigne. Cela répond bien entendu au souhait de nombreux ménages de pouvoir dépenser au plus juste, ce qui explique d’ailleurs, toutes enseignes confondues, l’intérêt croissant des consommateurs pour les marques de distributeurs et pour les produits premiers prix.

Ainsi, le litre de lait demi-écrémé Simpl est à 0,75 euro le litre, contre 1,09 euro pour le lait Carrefour ou encore 1,32 euro pour la marque Joyvalle, hors promo. Pour les gaufres de Liège, c’est 2,63 euros le kilo dans l’assortiment Simpl, 5,98 euros pour le produit Carrefour et 8,61 euros pour la marque Suzy. De quoi permettre à ses clients de trouver le produit correspondant à leur pouvoir d’achat.

Une action à plus grande échelle

L'enseigne doit aussi annoncer, "dans les prochaines semaines", une action "blocage des prix". C'est déjà le cas en France où l'enseigne a décidé lundi de bloquer les prix de 100 produits "du quotidien" jusqu'au 30 novembre, soit durant 100 jours, pour "soutenir le pouvoir d'achat des Français".

Qu’en sera-t-il en Belgique ? Carrefour avait décidé en novembre 2020 de bloquer les prix de plus de 20 000 références dans les Hypermarchés et plus de 10 000 dans les formats Market et Express, et ce pendant une période de deux mois incluant les achats effectués pour les fêtes de fin d’année.

L'enseigne Carrefour n'est bien entendu pas la seule à se préoccuper du pouvoir d'achat des clients. En juin dernier, Delhaize avait frappé un grand coup avec des baisses de prix allant de 5 % à 30 % sur quelque 500 produits de la marque du distributeur dans le cadre de l'action "P'tits Lions". Il s'agissait d'une "première vague" de réductions. Une autre est dès lors attendue.

Colruyt, faut-il le rappeler, s’aligne sur les prix de la concurrence, pour produits équivalents.

Aldi et Lidl, pour leur part, proposent avec succès un large assortiment de produits de marque propre, ce qui amène les autres enseignes à les concurrencer sur ce terrain. C’est le cas de Simpl chez Carrefour.

Quoi qu’il en soit, la prochaine rentrée est propice aux offres 1+1 pour l’alimentaire, particulièrement chez Intermarché, Match et Delhaize, et dans une moindre mesure chez Carrefour, qui offre pour la dernière semaine une réduction de 5 euros via la carte bonus pour tout achat d’au moins 60 euros.