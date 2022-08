Une nouvelle CEO débarque chez Eurostar Group

Le groupe Eurostar changera de CEO le 1er octobre, annonce lundi l'entreprise ferroviaire qui exploite les trains à grande vitesse entre Londres et Paris et Bruxelles. La Française Gwendoline Cazenave en prendra la direction, où elle succèdera à son compatriote Jacques Damas. Ce dernier est le patron d'Eurostar depuis octobre 2020 et CEO de la société holding Eurostar Group depuis sa création le 1er mai dernier. Forte de 20 ans d'expérience dans le transport ferroviaire, Gwendoline Cazenave a occupé au sein de la SNCF la fonction de Directrice du TGV Atlantique, de Directrice Finances, Stratégie et Juridique de l'activité SNCF Voyages et diverses responsabilités stratégiques et opérationnelles au sein de l'activité TER.

"Très impliquée dans les initiatives en matière d'égalité hommes-femmes et d'écologie, elle proposera d'accélérer la dynamique sur ces sujets au sein de la nouvelle structure", indique Eurostar.

Gwendoline Cazenave devra relever les défis nés du regroupement d'Eurostar et Thalys sous la marque unique Eurostar et dont l'ambition est de transporter 30 millions de passagers par an d'ici 10 ans, contre 19 millions en 2019.

Initié en septembre 2019, le projet de rapprochement entre les deux trains à grande vitesse avait reçu fin mars dernier l'approbation de la Commission européenne, donnant naissance à la société holding Eurostar Group le 1er mai. Basée à Bruxelles, cette structure est détenue par SNCF Voyages Développement (55,75 %), la Caisse de dépôt et placement du Québec (19,31 %), la SNCB (18,50 %) et des fonds gérés par Federated Hermes Infrastructure (6,44 %).