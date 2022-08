Le CEO de Magotteaux, "manager de l'année 2021", va quitter son poste

Alors qu'on s'apprêtait à l'interviewer, le CEO de Magotteaux, Sébastien Dossogne, nous fait savoir qu'il a décidé de quitter son poste, cédant à une autre offre qu'il n'a pas encore divulguée. L'homme, désigné Manager de l'année en 2021, laissera les rênes de l'entreprise à Gonzalo Cavada à partir du 31 octobre.

"Je suis reconnaissant à Sébastien pour les 11 années passées ensemble (dont 7 à la tête de l'entreprise, NdlR) à développer Magotteaux et à renforcer le leadership mondial de l'entreprise. Je travaille en étroite collaboration avec Gonzalo depuis plus d'une décennie et je suis convaincu que ce nouveau défi lui permettra d'utiliser ses nombreuses capacités", a déclaré Juan Pablo Aboitiz, Président du conseil d'administration de Magotteaux.

Spécialiste international "des solutions d'optimisation des procédés de broyage pour les applications abrasives et d'impact dans les mines, les cimenteries, les granulats, les carrières et les centrales électriques", Magotteaux, qui fait partie du groupe chilien Sigdo Koppers depuis 2011, emploie plus de 3 000 personnes à travers le monde.