Retour au bureau : Zoom revoit à la baisse ses prévisions financières

De nombreuses réunions n'ont plus lieu en ligne mais en personne.

Le service de chat vidéo Zoom revoit à la baisse ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice, alors que les employés de nombreuses entreprises retournent au bureau. En conséquence, de nombreuses réunions n'ont plus lieu en ligne mais en personne. En mai, Zoom prévoyait encore un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars pour l'ensemble de cette année. Aujourd'hui, l'entreprise n'attend plus que 4,4 milliards de dollars. Zoom a connu une croissance particulièrement rapide en 2020, lorsque les entreprises, mais aussi les écoles, ont soudainement cherché un moyen de rester en contact à distance.

Zoom parvient encore à accroître ses ventes, mais plus aussi fortement, et ses bénéfices ont été sensiblement inférieurs au dernier trimestre par rapport à l'année précédente. Les prévisions pour le trimestre en cours que Zoom a présentées ce lundi étaient également plus mauvaises dans l'ensemble que ce que les analystes avaient généralement prévu.

De nombreuses entreprises sont plus prudentes quant aux nouveaux investissements dans les applications numériques en raison des perspectives économiques moroses. Zoom essaie de rester intéressant en offrant plus de services que les simples appels vidéo. Mais l'entreprise doit également faire face à une forte concurrence de la part d'autres sociétés comme Microsoft et Google.