BioNTech veut rapidement sortir un vaccin Covid modifié

La société pharmaceutique allemande BioNTech veut livrer un vaccin Covid adapté à un sous-type du variant Omicron, quelques jours après l'approbation attendue de l'Agence européenne des médicaments (EMA). C'est ce que déclare Ugur Sahin, cadre supérieur, à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. "Nous pouvons livrer très rapidement, si possible au début du mois de septembre", a déclaré le haut dirigeant de BioNTech, la société pharmaceutique qui a mis au point le premier vaccin contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), qui a été mis sur le marché avec l'entreprise américaine Pfizer. L'EMA avait récemment annoncé que l'autorité compétente se prononcerait sur les demandes de BioNTech et de Pfizer le 1er septembre. Cela concerne une modification du vaccin Covid au sous-type BA.1 du variant Omicron.

BA.1 ne circule plus, mais le vaccin aurait un meilleur effet que le vaccin original même avec le variants actuels en circulation. Entre-temps, l'EMA examine les vaccins de BioNTech et de Pfizer qui ont été adaptés aux derniers variants : BA.4 et BA.5. BioNTech vient de soumettre les documents finaux pour ces vaccins à l'organisme de surveillance des médicaments. "Les choses peuvent aller vite ici aussi", a dit Sahin.