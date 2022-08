Les dernières tranches du règlement Fortis ont été payées, annonce Ageas

Le groupe avait à l'époque annoncé sa décision, prise en concertation avec les organisations de plaignants, de clôturer le règlement Fortis, ouvrant ainsi la voie au paiement des dernières tranches aux actionnaires lésés demandeurs.

Initialement, les calculs finaux pour tous les demandeurs et le paiement des dernières tranches ne devaient se faire qu'après la résolution du tout dernier différend mais il ne reste qu'un nombre "très limité" de demandes (moins de 80) en suspens devant Computershare (l'administrateur des demandes indépendant) ou la Commission des Litiges. Ageas n'a pas voulu que ce nombre limité de demandes non résolues fasse attendre les quelque 279 000 autres demandeurs plus longtemps, avait expliqué Filip Coremans, managing director Asia et membre du conseil d'administration d'Ageas.

Ageas, qui a vu le jour en 2010 dans la foulée de la débâcle de Fortis, avait donc décidé de prendre en charge le risque résiduel de ces demandes non résolues en plus du budget de 1,3 milliard d'euros prévu dans la convention de transaction. Cette décision permettait à l'administrateur des demandes de procéder au paiement des dernières tranches et de clôturer le règlement Fortis pour quasi tous les demandeurs.

En 2018, environ 290 000 anciens actionnaires lésés de Fortis s'étaient manifestés auprès d'Ageas pour obtenir une compensation pour le démantèlement du bancassureur en 2008. Un méga accord avait alors été conclu avec plusieurs associations d'investisseurs pour un montant total de 1,3 milliard d'euros.