Accueil Economie Entreprises & Start-up Rosa et Umbi unissent leurs forces pour accélérer le développement d’une application de référence pour les patients en Belgique Le projet initié par Sébastien Deletaille dans le domaine de la santé numérique va pouvoir accélérer grâce à l'acquisition de la start-up flamande Umbi. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie





Sébastien Deletaille (Rosa) et Bart de Wulf (Umbi). ©Jonas Keppens

Rosa, projet dont la naissance avait été officialisée début 2021, refait parler d'elle après un an et demi de travaux en toute discrétion. "Rosa se porte très bien et je suis un entrepreneur heureux !", clame Sébastien Deletaille, entrepreneur très actif au sein de l'écosystème numérique belge. Ancien CEO de Riaktr (ex-Real Impact Analytics) et Medispring, M. Deletaille a lancé Rosa, avec Antoine Pairet et François Xavier Orban, sous la forme d'ASBL et...