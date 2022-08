Le chiffre d'affaires de Recticel boosté de presque 20 % au premier semestre

Le spécialiste de l'isolation Recticel a généré un chiffre d'affaires de 274,3 millions d'euros au cours du premier semestre, soit 19,4 % de plus qu'à la même période l'an dernier. Le bénéfice net a augmenté de 23,6 % à 34,6 millions d'euros, selon les chiffres publiés vendredi. Recticel a fortement évolué au cours de l'année. Pour éviter une reprise hostile du groupe autrichien Greiner, l'entreprise a vendu sa branche mousses techniques au groupe américain et s'est concentrée sur ses activités d'isolation. Elle a d'ailleurs repris le producteur slovène de panneaux isolants Trimo.

Le CEO Olivier Chapelle est satisfait de l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité des activités d'isolation. "Les volumes ont été un peu plus élevés qu'en 2021 et nos équipes ont su compenser toutes les pressions inflationnistes pendant la période", explique-t-il. Comme de nombreuses entreprises, Recticel a connu des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des augmentations "sans précédent" des coûts des matières premières, de la main-d'œuvre, du transport et de l'énergie.

Recticel ne fait pas de prévisions pour le reste de l'année en raison des incertitudes économiques.