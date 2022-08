L'entreprise alimentaire Ter Beke répercute la hausse des coûts sur ses clients

L'entreprise alimentaire Ter Beke a répercuté sur ses clients la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie au premier semestre de l'année, mais avec un certain retard. Elle a donc réalisé de moins bons résultats financiers par rapport au premier semestre 2021, rapporte la société vendredi. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9 % à 373 millions d'euros mais le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ebitda) a diminué de 33 %, à 18 millions d'euros. Le résultat net est resté stable à 1,5 million d'euros grâce à une normalisation des charges fiscales.

À l'avenir, Ter Beke veut se concentrer sur la durabilité. Elle s'intéresse notamment à la start-up Davai Dumplings, qui fabrique et vend des boulettes de légumes.

La société reste prudente pour l'avenir en raison des incertitudes sur les prix des matières premières.