Les producteurs de pommes de terre français anticipent une récolte "désastreuse", la situation meilleure en Belgique

Les producteurs de pommes de terre ne s'attendent pas à une très bonne année, mais pas à une très mauvaise non plus.

Les producteurs de pommes de terre français s'attendent à ce que la récolte de cette année soit "désastreuse" en raison de la sécheresse. La récolte serait inférieure d'au moins un cinquième à la moyenne des vingt dernières années, a indiqué vendredi l'association des producteurs français de pommes de terre UNPT.

En Belgique, la situation est meilleure. Les producteurs de pommes de terre ne s'attendent pas à une très bonne année, mais pas à une très mauvaise non plus, selon l'organisation professionnelle Boerenbond. Pour l'instant, les producteurs belges de pommes de terre s'attendent à un rendement moyen de 40 tonnes par hectare pour toutes les variétés de pommes de terre cette année. L'année dernière, ce chiffre était de 44 tonnes, mais au cours de l'année 2018, année de catastrophe sèche, il était encore de 33,8 tonnes.

"Ce ne sera pas une année fameuse, mais pas non plus une année désastreuse", déclare Vanessa Saenen, porte-parole de Boerenbond. "Beaucoup dépendra de la région et de la variété. Par exemple, la variété de pomme de terre bintje est plus sensible à la sécheresse que les autres variétés."