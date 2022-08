Sortie du nucléaire: Doel 3 et Tihange 2 doivent également être prolongés selon le personnel des centrales

Face à la crise énergétique, le gouvernement fédéral a déjà décidé de négocier avec l'exploitant Engie la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires les plus récents de Belgique, ceux de Doel 4 et de Tihange 3. Mais selon le personnel des centrales, Doel 3 et Tihange 2, des réacteurs plus anciens, peuvent également bénéficier d'une prolongation de leur durée de vie. Cependant, Doel 3 doit fermer à la fin du mois prochain et Tihange 2 en février de l'année prochaine.

"Personne ne semble se rendre compte qu'avec la fermeture imminente de Doel 3 et Tihange 2, nous liquidons deux gigawatts d'électricité à faible émission de CO2. Un scénario incompréhensible en pleine situation de guerre, d'approvisionnement en énergie et de crise financière", peut-on lire dans la lettre ouverte du personnel. "Chaque kilowattheure produit localement ne doit pas provenir de Russie. Chaque kilowattheure produit avec peu de CO2 ne nuit pas au climat."

Engie a déjà déclaré impossible l'extension de Doel 3 et Tihange 2 le mois dernier pour des raisons de sécurité et de faisabilité technique. À l'époque, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) n'avait pas encore reçu de demande d'analyse des risques de la part d'Engie ou du gouvernement.

Selon les auteurs de la lettre, "des temps exceptionnels appellent des mesures exceptionnelles" et le gouvernement devrait demander au plus vite à l'AFCN d'évaluer une éventuelle extension de Doel 3 et Tihange 2.