Wizz Air reprend ses vols entre la Belgique et la Moldavie

Wizz Air rouvrira les services aériens entre la capitale moldave Chisinau et les aéroports de Brussels South Charleroi et Eindhoven, respectivement les 6 et 7 septembre, annonce la compagnie aérienne lundi.

Le vol Charleroi-Chisinau sera desservi trois fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. A partir du 30 octobre, les vols seront effectués les lundis, mercredis et vendredis.