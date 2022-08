Agfa a trouvé repreneur pour sa division de plaques d'impression

Agfa-Gevaert a trouvé repreneur pour sa division Offset Solutions (plaques d'impression): le groupe de gestion d'actifs allemand Aurelius Group se l'offre pour 92 millions d'euros, a annoncé l'entreprise de Mortsel mardi matin. Agfa et Aurelius espèrent finaliser l'opération au cours du premier trimestre 2023. La division Offset Solutions comprend notamment la fabrication de plaques d'impression, les logiciels et fournitures pour imprimeries. Deux grosses usines, en Chine et en Allemagne, y sont rattachées, ainsi que deux plus modestes sites de production en France et au Royaume-Uni. Au total, 1.700 personnes travaillent pour cette division.

Selon les syndicats, 187 personnes travaillent pour la partie administrative d'Offset Solutions en Belgique.

L'an dernier, la division a dégagé un chiffre d'affaires de 748 millions d'euros, représentant 42,5% du chiffre d'affaires total d'Agfa. Il reste trois départements au groupe: Radiology Solutions, HealthCare IT et Digital Print & Chemicals.

La vente d'Offset Solutions doit permettre à Agfa de se concentrer sur ses activités de croissance, selon Pascal Juéry, CEO.