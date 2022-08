En un an, 6 000 boutiques en ligne ont ouvert en Belgique : "Il n'est trop tard pour personne. Mais il faut s'y mettre"

Selon l’analyse de BeCommerce, le marché du commerce électronique belge compte plus de 51 000 boutiques. C’est quasiment 6 000 de plus qu’un an auparavant. Une hausse de 13 % à mettre au bénéfice de l’Horeca notamment.