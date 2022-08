IBA choisi pour l'installation d'un cyclotron en Chine

La société néo-louvaniste IBA, spécialisée dans la technologie d'accélération de particules et les solutions de protonthérapie, a signé un accord de collaboration avec une société chinoise en vue d'installer un cyclotron "Cyclone IKON" à Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine. Le montant du contrat est estimé entre 15 et 20 millions d'euros.

Le partenaire d'IBA est la société Chengdu New Radiomedicine Technology Co., Ltd (CNRT), un fabricant et fournisseur chinois d'isotopes médicaux utilisés pour le diagnostic et la thérapie en oncologie.

"Le Cyclone IKON sera utilisé pour la production de nouveaux isotopes destinés au théranostic et aux thérapies ciblées, en particulier pour le Germanium-68 (utilisé pour les générateurs Germanium68/Gallium-68), l'Iode-123 et d'autres radioisotopes tels que le Cuivre-64. Ceux-ci permettent l'administration de rayonnements directement aux cellules ciblées, avec des effets secondaires de toxicité sur les cellules saines environnantes fortement réduits contrairement aux modalités traditionnelles", explique IBA dans un communiqué.

Le cyclotron devrait être opérationnel en 2025. Il s'agit de la quatrième unité Cyclone IKON vendue dans le monde par IBA depuis son lancement en 2020.