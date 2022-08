"Il y a un manque de personnel important" : Menace d'un nouveau préavis de grève à la SNCB

La CGSP Cheminots exige que du personnel compétent soit engagé et formé.

Après avoir appris que des sous-traitants non formés s'étaient chargés des visites de sécurité des trains à l'atelier TGV de Forest, la CGSP Cheminots demande mardi à HR RAIL d'organiser une réunion de conciliation pour traiter de cette problématique. Elle exige que du personnel compétent soit engagé et formé. "En cas d'échec des négociations, la paix sociale serait compromise et un préavis de grève pourrait être déposé", prévient le syndicat socialiste.

"Le recours aux nettoyeurs pour des tâches qui ne sont pas de leur compétence démontre clairement qu'il y a un manque de personnel important au sein de l'atelier TGV de Forest et d'une manière générale à la SNCB", estime-t-il.