Accueil Economie Entreprises & Start-up Un parc d'attractions Legoland va ouvrir à Charleroi : 1 500 embauches sont prévues dans la région La Wallonie et le fédéral pourraient y investir ensemble près de 200 millions d’euros. Thomas Dermine (PS) explique les contours du projet. Stéphane Tassin Journaliste politique Près de 70 % de ces postes pourront être occupés par du personnel n'ayant pas obtenu son CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur). ©Belga Image

Un parc d’attractions Legoland à Charleroi sur l’ancien site de Caterpillar, non loin de l’aéroport ? On en parlait timidement avant le Covid – la pandémie a ralenti l’avancée du dossier – mais les choses deviennent concrètes et le CEO...