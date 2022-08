Après Bruxelles, TotalEnergies va installer plus de 4.000 bornes de recharge en Flandre

TotalEnergies va installer jusqu'à 4 400 points de recharge publics d'ici deux ans en Flandre, annonce mercredi le groupe énergétique français dans un communiqué. La société a été chargée, par les autorités régionales, de l'installation et l'exploitation commerciale d'un service de recharge pour véhicules électriques en Flandre occidentale et dans le Brabant flamand. Les nouvelles bornes d'une puissance de 22 kVA seront opérées sous la marque TotalEnergies pour une durée de 12 ans et seront alimentées avec de l'électricité d'origine éolienne, produite en mer du Nord.

La Flandre a l'intention de disposer de 35.000 points de recharge sur son territoire d'ici 2025. Fin 2021, la Région comptait 5.800 bornes de recharge publiques (en courant alternatif) et 203 bornes de recharge rapide (courant continu).

Déjà le cas à Bruxelles

La société française a déjà remporté les contrats publics pour l'installation et l'opération de bornes de recharge à Bruxelles, Anvers et Gand.

En Belgique, elle développe également au sein de ses stations-services une offre de recharge Très Haute Puissance (jusqu'à 350 kW) sur les grands axes routiers et autoroutiers et propose d'installer des bornes chez ses clients, professionnels et particuliers.