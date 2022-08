Toyota prévoit d'investir un milliard de dollars dans les batteries pour les voitures électriques

La production des batteries devrait commencer entre 2024 et 2026.

Le constructeur automobile japonais Toyota s'engage à investir jusqu'à 730 milliards de yens (environ 5,26 milliards d'euros) pour renforcer la production de batteries pour voitures électriques au Japon et aux États-Unis. La production des batteries devrait commencer entre 2024 et 2026, a indiqué Toyota mercredi. Grâce à cet investissement, Toyota entend porter sa capacité de production de batteries aux États-Unis et au Japon à 40 GWh. Au Japon, l'entreprise investit environ 400 milliards de yens (2,89 milliards d'euros). Une usine située en Caroline du Nord, aux États-Unis, recevra 325 milliards de yens (2,34 milliards d'euros).

Bien que Toyota considère principalement les véhicules hybrides et à hydrogène comme faisant partie d'un avenir plus vert, la société a accéléré ses efforts pour électrifier ses voitures au cours des derniers mois. En décembre, Toyota a promis de ne vendre que des voitures sans émissions en Europe d'ici 2035.