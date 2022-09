Delhaize réduit les remises de sa carte de fidélité

Il y a deux ans, Delhaize avait lancé un programme de fidélité qui comprenait des réductions allant jusqu'à 15% sur tous les produits ayant un Nutri-Score A et B. La chaîne a maintenant "optimisé et simplifié" le système sur la base des commentaires des clients, explique le porte-parole Roel Dekelver.

Jusqu'à présent, chaque membre du programme Superplus bénéficiait d'une réduction de 5% sur les produits avec Nutri-Score A et B. Ceux qui achetaient pour plus de 200 euros au cours d'un seul mois recevaient une réduction de 10% sur les mêmes produits le mois suivant et ceux qui dépensaient pour au moins 500 euros bénéficiaient même d'une remise de 15%.

Dans certains cas, le système devient cependant moins avantageux. La simplification, qui entrera en vigueur à partir d'octobre, signifie que toute personne qui achète moins de 99 euros en un mois chez Delhaize ne bénéficiera plus d'une réduction. Les clients qui atteignent ce seuil bénéficieront d'une réduction de 10% sur certains produits le mois suivant. Quant à la remise de 15% accordée aux clients les plus fidèles, elle disparaît.

Désormais, la réduction ne s'appliquera qu'aux produits sains ayant un Nutri-Score A et B issus du rayon frais, tels que le pain, les produits laitiers, la viande, les fruits et les légumes. Delhaize n'offrira plus la réduction sur les produits surgelés, les bouteilles d'eau et les boissons gazeuses sans sucre.

La chaîne de supermarchés supprime en revanche la limite du montant total de la remise. Jusqu'à présent, seuls 30 euros par mois de réduction pouvaient être accordés au maximum. Pour dépasser ce seuil, un client devra acheter au moins 300 euros de produits éligibles aux labels A ou B au cours du même mois.