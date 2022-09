En juillet et août, 920 entreprises ont fait faillite en Belgique, entraînant la perte de 1 577 emplois. C'est ce que rapporte le bureau d'information commerciale Graydon. Par rapport à l'année dernière, cela représente une augmentation de 22,5 %. Les chiffres des faillites augmentent pour atteindre les niveaux d'avant la crise du coronavirus. Pendant la crise, des mesures ont été mises en place pour protéger les entreprises. Maintenant que ces dernières ont été supprimées, une vague de faillites semble se profiler.

De janvier à fin août, Graydon a compté 6 174 déclarations de faillite. C'est 53 % de plus qu'au cours de la même période de l'année dernière. En Flandre, l'augmentation est la plus importante (+68,42 %). À Bruxelles, ils étaient 61,25 % de plus et en Wallonie 19,23 % de plus.