La Confédération Construction change de nom

Après avoir célébré son 75e anniversaire l'année dernière, la Confédération Construction "se tourne vers l'avenir" et change de nom : Embuild, annonce dans un communiqué la fédération de la construction - la seule active sur tout le territoire belge.

"Em" signifie à la fois "Empower" (habiliter, donner les pouvoirs) et "Embrace" (étreindre). "Le mot 'confédération' sonne très démodé et peu attrayant pour les nouvelles entreprises. Le mot 'construction' ne fait penser qu'à la construction d'une maison, alors que notre secteur couvre un large éventail d'activités et de techniques."

Avec son logo qui prend la forme d'une brique pleine de points, la nouvelle marque est accompagnée d'un nouveau slogan : "Progress. Together." "Notre objectif reste le même, mais nous voulons améliorer notre valeur ajoutée pour nous projeter vers l'avenir."

Niko Demeester, le CEO d'Embuild, justifie ce renouveau par le fait que "la numérisation est en marche, nous utilisons des techniques de pointe, créons des nouvelles constructions et effectuons des rénovations durables, nous travaillons de manière plus sûre, etc. Par conséquent, nos entrepreneurs et nos installateurs vont de l'avant, ensemble : en effet, la construction est le secteur où il faut travailler ensemble pour réaliser un projet. Nous contribuons également au progrès social : nous construisons, au sens propre comme au sens figuré, un avenir durable."

Défis majeurs

Dans son communiqué, Embuild rappelle que "pour le moment, la construction doit faire face aux problèmes liés à la forte augmentation des prix des matériaux et de l'énergie, ainsi qu'à l'allongement des délais de livraison".

Le secteur devrait toutefois enregistrer des taux de croissance de plus de 2 % cette année, notamment grâce à l'enveloppe débloquée par l'Union européenne dans le cadre de son plan de relance post-Covid ainsi qu'à la reconstruction de la Wallonie après les inondations de l'été dernier.

Embuild représente plus de 16 000 entreprises de construction belges. La fédération représente les indépendants, les PME et les grandes entreprises du secteur de la construction.