Le bénéfice net de la banque Argenta a fondu au premier semestre

Le groupe bancaire et d'assurances Argenta a vu son bénéfice net reculer sensiblement (-57%) au premier semestre, à 44 millions d'euros, contre 104 millions d'euros engrangés lors du premier semestre 2021, Argenta se réjouissant toutefois jeudi de "bons résultats commerciaux" malgré les secousses de la guerre en Ukraine sur les marchés financiers.

"(...) le passage d'un environnement de taux d'intérêt bas à des taux d'intérêt haussiers n'a pas encore produit d'effet positif sur le résultat intermédiaire du premier semestre, mais cela devrait être le cas à partir du deuxième semestre. La solvabilité et la position de liquidité d'Argenta restent très solides", souligne le CEO, Marc Lauwers, cité dans un communiqué.

Augmentation des coûts et tempête Eunice

Le bénéfice net du groupe a notamment pâti de l'augmentation des taxes bancaires, des charges d'exploitation et des provisions de crédit, et de la valorisation du marché sur les actifs financiers. Quant aux activités d'assurances, elles ont été affectées par la charge de sinistres consécutive à la tempête Eunice, au printemps, et par l'absence d'éléments de bénéfice positifs ponctuels, contrairement au premier semestre 2021.

Sur le plan commercial, Argenta a vu l'encours des comptes d'épargne et de paiement en Belgique et aux Pays-Bas continuer de progresser, de 1,4 milliard d'euros, pour atteindre 40,7 milliards d'euros. En outre, avec 4,2 milliards d'euros en Belgique et aux Pays-Bas, la production de crédits hypothécaires est "largement au-dessus du budget". Enfin, malgré la baisse des marchés boursiers, le total des fonds sous gestion est stable à 57,4 milliards d'euros. Les fonds bancaires et d'assurance ont enregistré une production nette de près de 900 millions d'euros.