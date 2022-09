L'entreprise chimique 3M prévoit une réduction "inévitable" des effectifs

Une coupe qui concerne la division la plus importante du groupe, "sécurité et industrie", qui représente plus d'un tiers des ventes.

L'entreprise chimique 3M prévoit de réduire ses effectifs en raison du ralentissement de l'économie, ressort-il des communications internes que l'agence de presse Bloomberg a pu consulter. Le chef de la division sécurité et industrie, Michael Vale, a annoncé ces plans dans une communication aux employés de l'industrie - la plus importante du groupe et représentant plus d'un tiers des ventes. Il a qualifié la réduction des effectifs d'"inévitable" et de "nécessité". Selon Vale, 3M procède également à des coupes dans d'autres divisions.

Pour l'instant, le nombre d'emplois que 3M veut supprimer n'est pas encore clair. À la fin de l'année dernière, le groupe américain employait 95 000 personnes dans le monde, dont la plupart aux États-Unis. En Belgique, on compte quelque 550 emplois, répartis entre le bureau de vente de Diegem et l'usine de Zwijndrecht.

"3M prend des mesures décisives pour mettre la société en position de poursuivre sa croissance tout en s'adaptant à l'environnement macroéconomique difficile", a déclaré 3M dans un commentaire. "Au fur et à mesure que nous hiérarchiserons nos investissements et nos ressources, nous ajusterons continuellement les rôles et les responsabilités."

Baisses des ventes et bénéfices

3M a connu des années difficiles. Les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des coûts et les fluctuations monétaires ont affecté l'entreprise. En juillet, le groupe a annoncé qu'il allait céder sa division de soins de santé, qui représente près d'un quart des ventes, et a revu à la baisse ses chiffres de ventes et de bénéfices. Elle a également revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour cette année.

En outre, l'entreprise est exposée à des milliards de dollars de dommages et intérêts pour des dommages environnementaux - également à Zwijndrecht, où 3M doit cracher des centaines de millions d'euros pour la remise en état - et à des milliers de plaintes de vétérans américains qui auraient subi des dommages auditifs malgré les bouchons d'oreille 3M.

3M fabrique des produits destinés, entre autres, aux consommateurs, au secteur automobile, à l'industrie électrique et aux soins de santé. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe était de 35,4 milliards de dollars.