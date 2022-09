Les trottinettes Poppy débarquent dans les rues de Bruxelles

La start-up Poppy, filiale du groupe D'Ieteren, va lancer un service de trottinettes électriques partagées à Bruxelles, a-t-elle annoncé jeudi. Quelque 1.500 trottinettes seront disponibles dans la capitale. Jusqu'à présent, Poppy n'offrait un service de trottinettes électriques partagées que dans la seule ville d'Anvers.

Outre les trottinettes, Poppy propose un service de véhicules partagés, avec une flotte de plus de 750 voitures. Ce service est quant à lui disponible à Anvers, Malines, Bruxelles et dans les aéroports de Zaventem, Anvers et Charleroi.