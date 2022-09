Laura Warnant veut faire briller PolarSun

Libre Eco week-end | Jeune pousse

À son arrivée à la rédaction de La Libre, on sent Laura Warnant à la fois déterminée et tendue. Il y a de quoi. C'est la première fois qu'elle donne une interview à un média. "Je ne connais pas bien les règles", nous dit celle qui a été propulsée, en avril, à la tête de PolarSun, une jeune start-up fondée quelques mois plus tôt par deux dirigeants du groupe belge VHC (spécialisé dans les systèmes de climatisation et de ventilation).

Première interview et première femme, à notre connaissance, à accéder au poste de CEO d'une jeune entreprise active dans le secteur des énergies renouvelables. Laura Warnant, ingénieure civile en électricité de 31 ans, n'en est toutefois pas à sa première expérience professionnelle. Jusqu'à la fin de l'année dernière, elle était cheffe de projet chez Rolls-Royce Solutions Liège SA (ex-Euro-Diesel). Elle sera restée un peu plus de sept ans dans cette société industrielle composée très majoritairement d'ouvriers et d'employés masculins. "Je n'ai jamais eu aucun souci à travailler avec des hommes. Ce qui importe, c'est avant tout l'expertise et l'engagement." Au nombre de cinq lors de son arrivée à la tête de PolarSun, l'équipe se compose déjà aujourd'hui d'une quinzaine de personnes (ingénieurs, commerciaux, électriciens, couvreurs…), dont seulement quatre femmes.

Se réinventer dans un contexte de crise

Laura Warnant dit avoir appris à travailler "durement et bien" aux côtés de son papa, agriculteur en Hesbaye. On l'a dit bosseuse. Elle est aussi, à l'évidence, ambitieuse. Si elle a quitté Rolls-Royce Solutions Liège SA, c'est parce qu'on ne lui donnait pas l'opportunité de "grimper" dans la société.

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une autre opportunité se présente. Mise en contact avec les deux fondateurs de PolarSun par un (lointain) cousin très actif dans le monde entrepreneurial wallon, Laura Warnant se jette à l'eau et décroche le poste de CEO de la start-up (dont les bureaux se trouvent à Barchon, en région liégeoise). "Face au danger, explique-t-elle, il faut saisir l'opportunité de se réinventer, c'est la signification du symbole chinois représentant le mot crise. C'est cette idée forte et positive qui m'a poussée à me lancer dans l'aventure PolarSun." Elle est d'autant plus décidée qu'elle a obtenu, en cours du soir, un diplôme en management à HEC Liège.

Laura Warnant a connu un démarrage sur les chapeaux de roues. En cinq mois d'activité commerciale, PolarSun compte déjà plus de 150 projets pour un carnet de commandes qui s'élève à 2 millions d'euros. "On vise un total de 300 projets cette année et 600 à partir de 2023. L'ambition est de devenir rapidement un acteur de référence, le plus efficace, en Wallonie dans notre domaine. C'est ambitieux, mais le succès rencontré au cours des premiers mois nous montre que nous pouvons y arriver."

Une station solaire, développée par PolarSun, pour des événements plus durables. ©D.R.

Optimisation et autonomie énergétiques

Le métier de PolarSun – dont le nom se réfère à la station polaire Princesse Elisabeth, laquelle fonctionne à l'énergie éolienne et solaire grâce à un système de batteries conçu et mis en œuvre par des collaborateurs du groupe VHC – est de concevoir, commercialiser et installer des "solutions énergétiques globales" permettant aux clients d'atteindre une autonomie énergétique. Des solutions qui peuvent combiner la production (photovoltaïque), le stockage (batteries) et une consommation optimalisée (climatisation et bornes de recharge).

Lorsqu'on lui demande, en fin d'interview, si PolarSun n'est pas une TPE plutôt qu'une start-up réellement innovante, Laura Warnant botte habilement en touche : "Notre mission, dit-elle, c'est de permettre à un grand nombre d'entreprises et de particuliers d'entamer leur transition énergétique de manière efficace et pérenne, avec des projets qui nous poussent souvent à innover. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des produits de qualité, livrés rapidement et à un prix abordable."

Bien vu, Madame la CEO ! Car si on ajoute à ça un démarrage commercial en fanfare, on peut, de fait, qualifier PolarSun de start-up à impact positif.

Nouveaux rendez-vous “start-up” de La Libre Eco

À partir de cette semaine, nous vous proposons trois nouveaux rendez-vous hebdomadaires (publiés en alternance). Nous commençons, ce samedi, avec la rubrique Jeune pousse. Nous irons, toutes les trois semaines, à la rencontre d’un nouveau visage de l’écosystème belge des start-up. La semaine prochaine, le rendez-vous Que sont-ils devenus ?permettra de prendre des nouvelles d’une start-up confirmée ou… disparue. Troisième rendez-vous : dans un contexte marqué par des multiples transitions (climat, énergie, environnement, mobilité, etc.), nous mettrons en évidence des Start-up à impact, innovantes et constructives.