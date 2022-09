Le directeur de Shell quittera ses fonctions l'année prochaine

Le directeur général de Shell, Ben van Beurden, quittera ses fonctions l'année prochaine au sein de la compagnie pétrolière et gazière, mais le moment exact n'a pas encore été déterminé, écrit l'agence de presse Reuters sur la base de sources internes à l'entreprise. Shell a déjà établi une liste de quatre candidats possibles pour succéder à M. Van Beurden, âgé de 64 ans. Ben Van Beurden a fait toute sa carrière chez Shell. Depuis janvier 2014, il était à la tête du groupe pétrolier et gazier. Il a rejoint Shell en 1983.

Sous la direction du Néerlandais, Shell a acquis en 2016 l'entreprise énergétique britannique BG Group pour 53 milliards de dollars. C'était la plus grande acquisition jamais réalisée par Shell. De nombreuses exploitations ont également été vendues par Shell pour rembourser ses dettes.

Neutralité énergétique d'ici 2050

En outre, Shell se concentre de plus en plus sur les sources d'énergie renouvelables en raison de la transition énergétique. Shell s'est fixé pour objectif d'être totalement neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Toutefois, la société est critiquée par les groupes de défense de l'environnement, qui lui reprochent de ne pas faire assez pour réduire ses émissions. L'année dernière, l'organisation environnementale néerlandaise Milieudefensie a gagné un procès contre Shell pour ne pas avoir réduit ses émissions assez rapidement.

En outre, sous la direction de M. Van Beurden, Shell est devenue une entreprise entièrement britannique sur le papier. En novembre de l'année dernière, Shell a décidé de transférer son siège social au Royaume-Uni afin de simplifier sa structure d'entreprise. En conséquence, le groupe a perdu son titre royal Royal Dutch.

Selon Reuters, Wael Sawan fait partie des successeurs possibles de Van Beurden. M. Sawan dirige actuellement les activités de la société dans le domaine du gaz et des énergies renouvelables. La directrice financière, Sinead Gorman, et les directeurs de Shell, Huibert Vigeveno et Zoe Yujnovich, sont également mentionnés comme candidats possibles au poste de direction.