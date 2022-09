Accueil Economie Entreprises & Start-up "C’est un nouveau défi, puisque je suis seul ici": Qui se cache derrière Swappie en Belgique, le spécialiste du reconditionnement d'iPhones Un responsable belge vient de commencer à évangéliser notre marché sur l’économie circulaire des smartphones. Patrick Van Campenhout Pour comprendre le système, il suffit de consulter le site Internet de Swappie qui est d’une limpidité sans faille ©AFP

L'équipe de Swappie en Belgique, c'est lui, un jeune quadragénaire qui a décidé de relever un solide défi : celui de faire entrer dans la tête des Belges qu'acheter un iPhone reconditionné, c'est malin et dans l'air du temps. Gregory Coffiner a cette idée en tête : consommer mieux, moins, faire vivre les objets technologiques plus longtemps. Pourtant, il le dit lui-même, c'est un geek intéressé par les derniers gadgets. Et cet homme de marketing qui a commencé sa carrière dans le jeu vidéo chez Ubisoft avant de faire...