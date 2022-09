Après le Sporting d'Anderlecht, Karel Van Eetvelt à la tête la filiale belge de Hill+Knowlton

Karel Van Eetvelt, principalement connu pour avoir été à la tête de l'organisation patronale flamande Unizo et l'ancien CEO du club de football d'Anderlecht, est devenu début septembre le CEO de la filiale belge du groupe de relations publiques Hill+Knowlton Strategies, a fait savoir lundi l'entreprise. Hill+Knowlton a souligné l'expérience de l'intéressé en matière de défense des intérêts, lui qui est passé également par l'organisation des entrepreneurs dans la construction Bouwunie et la fédération du secteur financier (Febelfin). "Cette expérience et son dernier passage à la gestion d'un club de football lui donnent une vision unique de la politique et de la prise de décision à l'échelle nationale et internationale", commente son nouvel employeur.

Karel Van Eetvelt avait créé la surprise en avril 2020 en étant nommé CEO du RSC Anderlecht, une fonction qu'il a occupée un an.

A 56 ans, M. Van Eetvelt succède à Melanie Faithfull Kent, qui a dirigé les activités belges pendant six ans. Elle va prendre la tête de la division européenne.