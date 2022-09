KBC revoit son organisation, avec davantage de bureaux pour la banque privée

Le bancassureur KBC va modifier son réseau d'agences et notamment renforcer son réseau d'agences pour la banque privée et les entreprises, selon un communiqué transmis lundi. Les changements n'auront pas d'impact sur l'emploi. Pour le réseau de détail, il n'y aura pas de changements majeurs. Les clients pourront continuer à utiliser les applications numériques KBC Mobile, KBC Live et Kate, ainsi que les 300 agences bancaires et les 175 guichets automatiques.

Les particuliers disposant d'un patrimoine mobilier ou les personnes morales dont le patrimoine investi est supérieur à 250.000 euros pourront désormais se rendre dans les bureaux de la banque privée. Aujourd'hui, ce seuil est fixé à 1 million d'euros. Parallèlement à cette expansion, le nombre d'agences de cette branche va également doubler, passant de 14 à 29. À partir de l'année prochaine, les clients les plus fortunés pourront contacter 500 chargés de relations dans ces agences.

Nouvelles agences bancaires

En outre, 24 agences bancaires commerciales seront ouvertes, contre huit aujourd'hui. Ces agences s'adressent aux "besoins plus complexes des indépendants, des PME et des clients de la banque d'affaires". Ces clients pourront s'adresser à plus de 250 collaborateurs.

KBC ne manque pas de souligner que ces changements offriront "des opportunités de croissance et des alternatives aux employés" et n'entraîneront pas de licenciements. Le bancassureur précise également que les changements seront effectués "dans le plus grand respect des employés et dans le cadre d'un dialogue ouvert et constructif avec toutes les parties prenantes et les partenaires sociaux".