Les rayons crémerie de Delhaize se requinquent, la fin du clash avec Danone ?

Cette image de rayons crémerie à moitié vides dans les magasins Delhaize va s’estomper au fil des jours. En effet, comme ils l’indiquent par voie de communiqué, les deux groupes sont arrivés à un accord. Et les livraisons, à l’arrêt depuis deux semaines, vont pouvoir reprendre.

"Danone en Delhaize ont toujours continué les discussions afin de trouver une solution constructive. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer qu'un accord, qui répond aux attentes des deux parties, a été trouvé. Danone et Delhaize font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les produits en question soient de retour dans les rayons le plus vite possible", indiquent-ils.

Le différent portait sur une augmentation de prix voulue par le fabricant, suite à une hausse de ses coûts, que le distributeur jugeait devoir être partagée par tous les intervenants et non pas payée en totalité par lui ou par le consommateur final. Rien par contre n’a encore filtré du côté de Lidl et d’Aldi, qui étaient également en désaccord et donc en rupture de stock de produits Danone.

Pour rappel, du côté de Delhaize, on nous indiquait la semaine dernière que les négociations étaient "très compliquées" et que Danone réclamait "une hausse tarifairesur les yaourts jusqu'à 50 % supérieurs à la moyenne du marché" et que Danone avait donc cessé ses livraisons temporairement. Une situation qui est donc en passe de se régler.