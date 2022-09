Marijke Schroos prend les rênes de Microsoft Belux à partir d'octobre

Marijke Schroos deviendra directrice générale de Microsoft en Belgique et au Luxembourg à partir du 1er octobre prochain, annonce l'entreprise lundi dans un communiqué. Elle succède à Didier Ongena, qui prendra une autre fonction au sein de Microsoft Europe de l'Ouest. Après être passée par Tandem et Toshiba, Marijke Schroos a commencé sa carrière chez Microsoft en 2003. Elle y a occupé divers postes et a été membre de l'équipe de direction de Microsoft BeLux.

Elle dirigeait depuis 2017 les activités du secteur public où elle a aidé les organisations publiques à accélérer leur croissance à travers la transformation numérique. C'est Barbara Van Den Haute qui reprendra ses fonctions.

Didier Ongena devient quant à lui "ad interim Public Sector Lead" chez Microsoft Europe de l'Ouest.

Microsoft emploie environ 300 personnes en Belgique et au Luxembourg.